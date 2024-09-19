Arda Turan'dan Beşiktaş ve van Bronckhorst yorumu: "Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşatıyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'deki maç öncesinde Beşiktaş ve van Bronckhorst'u övdü.

Eyüpspor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek

Arda Turan, siyah-beyazlıları Barcelona ile kıyasladı

van Bronckhorst övdü

NE OLDU? Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maçta kontrollü oynayacaklarını söyledi. Arda Turan, Giovanni van Bronchorst ile ilgili, "Yansıttığı futboldan Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada." dedi.

NE SÖYLENDİ? Arda Turan şunları söyledi: "Yansıttığı futboldan Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada. Ligin en az uzun pas atan takımı Beşiktaş. Topa karşı gösterdiği reaksiyon Barcelona oyununa ait. Böyle teknik direktörlerin kıymetini bilmek lazım. Giovanni de hem futbolculuk hem de hocalık kariyeriyle bu isimlerden birisi. Biz onları analiz ederken, ileride biz de burada neyi yapabiliriz diye düşünüyoruz."

"Takımın başında muhteşem, benim çok saygı duyduğum, Glasgow'dan bu yana takip ettiğim, Avrupa'da final oynamış, aynı oyunu buraya yansıtan bir hocaları var. Starlarının çok iyi oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Maçın doğrularını yapmaya çalışacağız. 'Gidip orada kendi oyunumuzu oynayacağız dersek.' yanılırız. Beşiktaş'ın oyununa saygı duyacağız ama kendimizden de bir şeyler sunmak istiyoruz. Maçla ilgili çok heyecanlıyız. Eyüpspor tarihi için güzel bir gün olacak. Oyunumuzu oynamaya çalışacağız ama önce keyif alacağız. Pazar günü İnönü'de, güzel bir atmosferde oynamak keyifli olacaktır. Futbolcular için özel bir an."

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Geride kalan 5 haftada aldıkları 9 puanın önemli olduğunu Arda Turan, bundan sonrası için maç maç baktıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben Simeone'nin öğrencisiyim, tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Tek düşüncemiz Beşiktaş maçı. Herhangi bir hesabımız yok. İyi bir başlangıç yapmışız gibi görülebilir ama bizim hayalimiz ligde kalabilmek. Ligde kalabilirsek Eyüpspor'un geleceğiyle ilgili adımlar atabiliriz. Oyuncu tercihlerinde gelecek seneki transferlerimiz için zamanımız olabilir. Hedefimizde sapma yok, iyi başladık ve umarım böyle devam eder."