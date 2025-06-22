Arda Güler, Xabi Alonso'yu tehdit mi etti? İnanılmaz sözler!

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sözler, bir tehdit gibi de algılandı.

Real Madrid, bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçına çıkacak. Los Blancos, saat 22.00'de Pachuca ile karşı karşıya gelecek.

Los Blancos, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk maçında Suudi Pro Lig ekibi Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken takımın tek golünü Gonzalo kaydetti.

Millî futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Xabi Alonso dönemindeki ilk resmî maçına yedek kulübesinde başladı. 20 yaşındaki yıldız futbolcu devre arasında Asencio'nun yerine oyuna girdi.

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Xabi Alonso'dan umudu var

Arda Güler, geçen sezon Carlo Ancelotti yönetiminde istediği kadar süre alamadı. Ancak millî yıldız, bu sezon Xabi Alonso'dan oldukça umutlu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, geçen sezon Real Madrid'le 44 maça çıkı. Arda Güler söz konusu 44 karşılaşmada beş gol atıp dokuz asist yaparak 14 gole direkt katkı sağladı.

Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Pachuca maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, Arda Güler sorusu üzerine, "Arda Güler'le konuştum, topa daha yakın oynamasını istiyorum. Özel bir oyuncu ve takıma her zaman yardımcı oluyor. Etkili olmayı biliyor." dedi.

Arda Güler ne dedi?

Arda Güler ise maç öncesinde Alonso hakkında, "Xabi Alonso geldiğinden beri kendimi daha önemli hissediyorum çünkü benimle sürekli konuşuyor. Beni bir orta saha oyuncusu olarak görüyor ve bu benim için daha iyi." yorumunu yaptı.

Arda, takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım." ifadelerini kullandı.