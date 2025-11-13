İspanyol devi Real Madrid'de Arda Güler'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Los Blancos'un hocası Xabi Alonso'nun, Liverpool'un yıldızını transfer etmek için talimat verdiği için Arda Güler’den vazgeçeceğini açıkladı.

Ne söylendi?

Arda Güler hakkında İspanyol basınından Noticies'te şu ifadeler yer aldı:

'Arda Güler ayrılıyor; Xabi Alonso çok daha iyi bir transfer talep etti' başlığıyla yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Arda Güler, iki sezon boyunca sabırla ve sessizce çalışarak Real Madrid'in en yaratıcı orta saha oyuncusu haline geldi. Bugün tartışmasız ilk 11 oyuncusu ve Mbappe'nin en iyi ortağı olan Güler, bu sezon şimdiden 6 asist yaptı.

'Tehlikeye girebilir'

Performansı o kadar olağanüstü ki, Brahim veya Rodrygo gibi oyuncuları yedek kulübesine itti ve artık daha az ön plana çıkıyorlar. Arda Güler, yeteneği ve istikrarıyla kendine yer edindi ve Real Madrid'in orta sahasının yaratıcı motoru haline geldi. Ancak, Xabi Alonso'nun en sevdiği transferin gelmesiyle rolü tehlikeye girebilir.

Real Madrid'in şu anki teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'in yeteneğini takdir ediyor, ancak öncelikli olarak düşündüğü bir transfer var. Bask teknik adam, orta sahayı daha deneyimli ve taktiksel olarak çok yönlü bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Bu oyuncu, Bayer Leverkusen'de çalıştırdığı ve kulübün tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandığı Florian Wirtz.

Xabi, Florian Wirtz'in sistemine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını, denge ve daha doğrudan bir oyun vizyonu getireceğini düşünüyor. Bu nedenle kulüpten, Alman oyuncunun en iyi dönemini yaşamadığı Liverpool'daki durumunu yakından takip etmesini istedi. Alman oyuncu, İngiliz ekibiyle 16 maçta forma giydi ve şu ana kadar gol atamadı.

Ancak Xabi Alonso'nun vermesi gereken karar gerçekten zorlu, çünkü Florian Wirtz'in transferinden en çok zarar görecek kişi Arda Güler olacak ve orta sahada önemi azalacak."