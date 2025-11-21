Arda Güler ve Kenan Yıldız dünyanın gündeminde: Efsaneler hayran kaldı! ‘Fantastik’

Dünya futbolunun tanınan isimlerinden Karembeu ile Juventus ve Lazio formalarıyla Avrupa futboluna damgasını vuran Çekyalı eski yıldız Nedved, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı kura çekiminin ardından AA muhabirine konuştu.

Karembeu, milli yıldızımız Arda Güler için şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler, fantastik bir oyuncu. Genç bir oyuncu olarak yeteneğini biliyoruz ve dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor."

Arda'nın tarzını beğendiğini ifade eden Karembeu, şunları söyledi: "Elbette, Real Madrid formasıyla ne zaman sahaya çıksa çok iyi oynuyor ve harika performans gösteriyor. Real Madrid kendisinden çok memnun. Arda Güler gibi bu tarz oyunculara ihtiyacımız var."

İtalya'da Lazio'yla kazandığı başarılardan sonra Juventus'a transfer olan ve İtalyan ekibinin efsaneleri arasına giren Çekyalı Nedved ise Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcumuz hakkında övgü dolu ifadeler sarf etti.

'Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum'

Nedved: "Kenan Yıldız, çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç, gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak."

A Millî Futbol Takımı'nın play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma ihtimali hakkında da konuşan Nedved, şunları söyledi: "Türk mili takımını çok iyi biliyorum. Harikalar. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'da görev yaptığı dönemden tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım ve Türkiye'yi ABD'de göreceğimize inanıyorum."