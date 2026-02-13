Arda Güler şok iddialara sert yanıt verdi: "Üzüntüyle takip ettim"

İspanya’da kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, son günlerde gündemi meşgul eden açıklamalarla ilgili sessizliğini bozdu.

Genç yıldız, kariyerinin ilk dönemlerinde birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Serhat Pekmezci’nin sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

“Bu Formayı Uzun Yıllar Taşımak İstiyorum”

Real Madrid forması giyen Arda Güler, kulüpteki ortamdan memnun olduğunu vurgulayarak kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Genç oyuncu, Madrid’e geldiği ilk günden bu yana çok iyi karşılandığını ve kulübü bir aile gibi gördüğünü ifade etti.

Açıklamasında, Real Madrid’de oynamaktan büyük gurur duyduğunu belirten Arda, uzun yıllar boyunca beyaz formaya hizmet etmeyi hedeflediğinin altını çizdi: "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm."

"Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."

Tartışma Yaratan İddialara Mesaj

Serhat Pekmezci tarafından ortaya atılan iddialar, özellikle İspanyol basınında geniş yankı uyandırmıştı. Pekmezci, genç futbolcunun takım içinde zor bir süreç yaşadığını öne sürmüş, bu açıklamalar futbol kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Arda Güler ise yaptığı paylaşımda, hakkında yazılan ve konuşulan yorumlara itibar edilmemesini rica ederek tartışmalara noktayı koymaya çalıştı.

Pekmezci, “Real Madrid bir mega kulüp olmasına rağmen Arda Güler mobbing yaşıyor. Bana gelip şikâyet etmedi ama bunun olacağını biliyordum. Ona sabırlı olmasını söyledim,” derken, oyuncuları işaret ederek, ”Orada Arda’yı kabullenemeyen bir grup var; ne yazık ki bunlar egosu çok yüksek oyuncular. Arda çok sabırlı ve bilinçli biri ama o bile artık ‘Neden hep ben?’ diye düşünerek isyan etmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Sezon Performansı

Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 maça çıkan Arda Güler 3 gol, 12 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu. 20 yaşındaki oyuncu, La Liga'daki 23 maçının 18'ine ilk 11'de başlarken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma giydi. Arda, Beyaz formayla La Liga'da 1443 dakika süre alırken Şampiyonlar Ligi'nde 555 dakika forma terletti.

Arda Güler cephesinden gelen bu net mesaj, futbol kamuoyunda “odak noktası saha” yorumlarının yapılmasına neden olurken, milli yıldızın gelişimi yakından takip edilmeye devam ediyor.