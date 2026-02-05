Arda Güler Real Madrid'de tahta oturdu! Milli yıldız 1 numara oldu

Real Madrid'de sezon içi fizyolojik değerlendirmeler kapsamında kadroda bulunan tüm futbolculara uygulanan zorlu "Maske Testi" (VO2 Max ve efor testi), Arda Güler'i ön plana çıkardı.

İspanyol devinin sağlık heyeti, milli futbolcunun fiziksel kapasitesi karşısında şaşkınlık yaşadı.

Ne oldu?

Marca'nın yaptığı habere göre; test sonuçlarında Arda Güler; aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesi başlıklarında tüm takımın önüne geçti.Yapılan yorumlarda, genç yıldızın yalnızca teknik kapasitesiyle değil, fiziksel dayanıklılığıyla da üst seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Teknik heyetin de Arda’nın form durumundan oldukça memnun olduğu aktarıldı.Basında yer alan ifadelerde; "Türk mücevheri sadece sol ayağındaki büyüyle değil, elit seviyeye ulaşan fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla da fark yaratıyor" ifadelerine yer verildi.

Performansı

Milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 34 kez giyerken 3 gol atıp takımına 12 asistlik katkı yaptı.