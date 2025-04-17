Real Madrid'in Arsenal'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından Madrid'de Arda Güler krizi yaşandı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında dün gece İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'i konuk etti.

İlk maçı Emirates Stadyumu'nda 3-0 kaybeden Carlo Ancelotti'nin talebeleri, dün gece de Santiago Bernabeu'da benzer bir şok yaşadı.

Arsenal, Real Madrid'i Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Los Galacticos'un tek golünü ise Vinicius Junior attı.

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Bu sonuçla birlikte Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Arda Güler süre alamadı

Real Madrid'de Türk futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Carlo Ancelotti, beş oyuncu değişikliği yaptı ancak millî futbolcuya süre vermedi.

Karşılaşma esnasında ve maçın ardından Real Madridli taraftarlar, daha önceki maçlarda olduğu gibi Carlo Ancelotti'yi yine topa tuttu.

Madridistalar, Arda Güler'in oyuna girmemesini şaşkınlıkla karşıladı ve İtalyan hocaya sert tepki gösterdi.

Carlo Ancelotti'ye olay sözler

İşte Fanatik'in derlediği habere göre sosyal medya platformu X'te paylaşılan Arda Güler yorumlarından bazıları: "İtalyan ihtiyar yine Modric'i oyuna sokuyor. Arda yedek kulübesindeyken o hiçbir şey yapmayacak. Modric ile nasıl bir anlaşma yaptığını tanrı bilir!"

"Real Madrid'de Ancelotti dönemi için buraya kadar. Geriye kalan tek şey Barcelona'ya karşı Copa del Rey'i kazanmak ve lig şampiyonluğu için mücadele etmek ki bu da zor görünüyor. Yaz aylarında teknik direktörden Luka Modric'in ayrılmasına, Lucas Vazquez, Alaba, Touchameni ve hatta Arda Güler'e kadar pek çok değişiklik olacak."

"Sezon ne zaman bitecek? Umarım yakında. Real Madrid'in Carlo Ancelotti yönetiminde böyle oynadığını görmek iğrenç. Ancelotti beni sinirlendiriyor. Arda Güler'den nefret ediyor."

"Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin annesine hakaret etti. Artık anladım..."