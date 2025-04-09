Real Madrid, Arsenal deplasmanında 3-0 mağlup olunca Madrid taraftarı Arda Güler için adeta kazan kaldırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'e konuk olan Real Madrid, dün akşam 3-0'lık şok bir skorla rakibine mağlup oldu.

Mikel Arteta ve öğrencilerine galibiyeti; 58 ve 70. dakikada harika frikik golleriyle Declan Rice ile 75. dakikada Mikel Merino getirdi.

İspanyol ekibinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Camavinga, 90+4. dakikada takım arkadaşlarını 10 kişi bıraktı.

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Arda Güler süre alamadı

Türk futbolseverlerin gözü Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arda Güler'deydi.

Milli futbolcu Arsenal-Real Madrid mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

Carlo Ancelotti, takımı 3-0 yenilmesine rağmen Arda Güler'i ve bir diğer genç yetenek olan Endrcik'i oyuna almadı.

Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisi

Maça yedek kulübesinde başlayan milli yıldız Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin tercihinden ötürü forma şansı bulamadı.

Bu durum İspanyol taraftarlar tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. İşte sosyal medya üzerinden yapılan bazı yorumlar:

"Aman Arda Güler oynamasın diye Modric yerine Lucas Vazquez’i mi koyuyorsun? Ben bu saçmalığı izlemeyi bırakıyorum artık. Ancelotti bu işi ciddiye almayacaksa, ben de almam."

"Endrick ve Güler için 65 milyon harcandı, böylece şampiyonlar çeyrek finalinde kaybettiğiniz değişiklikler Fran Garcia ve Lucas Vázquez oldu. Ancelotti p**** teki. Ve Brahim'i 84'te oyuna alıyor. Hepsi mide bulandırıcı."

"Şimdi asıl soru şu: Ancelotti, Brahim’i, Arda Güler’i ya da Endrick’i kaçıncı dakikada oyuna alacak? Çünkü açıkça belli ki takım yaratıcı anlamda çok geride kalıyor."

"Martin Odegaard gibi bir oyuncuyu kaybettik, bence aynı şey Arda Güler’le de olacak."

"Bir düşünün, Odegaard Madrid’deydi ama süre verilmediği için ayrıldı. Arda Güler’le de muhtemelen aynı şey olacak."

"Ancelotti neyi bekliyor da Arda Güler’i ve Endrick’i oyuna almıyor? 90. dakikada 0-4 geride olmayı mı?"

"Modric’in yerini doldurabilecek tüm özelliklere sahip bir oyuncu var elimizde: Bizim Türk çocuk Arda Güler..."