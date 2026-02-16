Arda Güler - Kenan Yıldız kıyası: "Totti ve Del Piero gibiler"

Avrupa futbolunun en prestijli sahnesinde geri sayım sürerken Galatasaray ile Juventus arasındaki kritik eşleşme öncesi sarı-kırmızılı kulübün eski sportif direktörü Cenk Ergün önemli değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'a konuşan Ergün, hem iki takımın güç dengesini hem de Avrupa’da parlayan genç yıldızları mercek altına aldı.

2013 hatırası: “En büyük zaferlerden biriydi”

Galatasaray’ın Juventus karşısında geçmişte elde ettiği tarihi başarıyı hatırlatan Cenk Ergün, o unutulmaz eşleşmeye dair şu sözleri kullandı: “2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik. Torino'da 2-2 ve İstanbul'da kendi sahamızda 1-0'lık skorlarla, kar nedeniyle iki gün süren maçta Sneijder'in golüyle galip geldik. Bu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük zaferlerinden biriydi.” “Spalletti takımı yeniden ayağa kaldırdı”

Bu sezonki eşleşmeye ilişkin görüşlerini paylaşan deneyimli yönetici, Juventus’un son dönemdeki dönüşümüne dikkat çekti: “Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Spalletti, Juventus'u yeniden hayata döndürdü; zor durumda olan bir takıma oyunununu ve cesaretini geri kazandıran harika bir teknik direktör. Son yılların en güçlü Juventus takımlarından biri değiller ama Kenan Yıldız'a sahipler. Çok iyi bir maç olacak.”

Arda Güler ve Kenan Yıldız benzetmesi

Cenk Ergün’ün dikkat çeken değerlendirmesi ise genç yıldızlar hakkında oldu. Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız için şu ifadeleri kullandı:

“Bayern'deyken bile rüya gibi bir oyuncuydu (Kenan Yıldız), her gün onun hakkında telefonlar ve mesajlar alıyordum. Şimdi gerçek bir yıldız oldu. Bence diğer yıldızımız Arda Güler'den bile daha iyi; biraz Totti ve Del Piero gibiler. Tek fark, ikisinin birlikte oynayabiliyor olması."

Galatasaray kadrosuna övgü

Cenk Ergün, sarı-kırmızılı ekibin mevcut kadrosuna dair görüşlerini de paylaşarak takımın hücum gücüne dikkat çekti:

"Bu yıl çok ilginç bir takımımız var. Forvette, İtalyanların yakından tanıdığı Osimhen var. Transfer döneminin son günlerinden birinde onu Galatasaray'a getirdik; harika bir insan, ama her şeyden önce Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri. O sahada olduğunda, bambaşka bir takımız. İlkay var, kariyerini Galatasaray'da bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve her maçta elinden gelenin en iyisini veriyor. Icardi hala dünya çapında bir oyuncu ve son maçta Victor'un arkasında çok iyi oynadı; ama gerçek sürpriz Barış Alper Yılmaz olacak. Şu anda ligimizin en iyi Türk oyuncusu. Hızlı, güçlü ve bire bir pozisyonlarda ölümcül. Spalletti dikkatli olmak zorunda kalacak."