Arda Güler kaçıncı? En çok kazanan 10 genç futbolcu belli oldu

En çok kazanan 10 genç futbolcu belli oldu, peki Real Madrid forması giyen Arda Güler listede kaçıncı sırada yer alıyor?

Dünyanın en çok kazanan genç oyuncuları sıralandı

Arda Güler ön sıralarda yerini aldı

Peki ilk 10'da kaçıncı sırada?

NE OLDU? Kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşları verilerini inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcuyu sıraladı. Listede Real Madrid'de form giyen milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.

Capology'nin verilerine göre en çok kazanan 10 genç futbolcu şöyle:

10. Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund (Nice'de kiralık) 57 bin 692 Euro

9. Marc Guiu - Chelsea 59 bin 518 Euro

8. Vitor Roque - Barcelona (Real Betis'te kiralık) 67 bin 308 Euro

7. Pau Cubarsi - Barcelona 76 bin 923 Euro

6. Endrick - Real Madrid 80 bin Euro

5. Archie Gray - Tottenham 89 bin 277 Euro

4. Mathys Tel - Bayern Münih 96 bin 154 Euro

3. Arda Güler - Real Madrid 100 bin Euro

2. Leny Yoro - Manchester United 136 bin 892 Euro

1. Warren Zaire-Emery - PSG 161 bin 538 Euro

BÜYÜK RESİM: Arda Güler, Capology sitesinin hazırladığı en çok kazanan 10 genç futbolcu listesinde 100 bin euro ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında PSG'nin genç oyuncusu Warren Zaire-Emery yer aldı.

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DAHA FAZLASI: Öte yandan A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı tek golle geçtiği maçta Arda Güler'in performansı büyük beğeni topladı. Real Madrid'in genç oyuncusu İspanya'da manşetleri süslerken Arda'ya süre vermekte zorlanan Carlo Ancelotti'nin zor bir durumun içinde kaldığı vurgulandı.