Arda Güler İspanya’ya damga vurdu: Real Madrid’de büyük onur!

İspanya LaLiga devi Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, sezona damga vurmaya devam ediyor. Genç yıldız, büyük bir onur elde ederek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezonlarda hocası Ancelotti'den yeteri kadar şans bulamayan Arda, Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımın orta sahasındaki bir numaralı isim oldu. Genç yıldız, bu sezon Real Madrid'in birçok maçında ilk 11'de kendisine yer buldu.

Ne oldu?

İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen Arda Güler, ayın oyuncusu oldu. Milli futbolcu, ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Real Madrid’in internet sitesine açıklamalarda bulunan Arda Güler, “Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız." dedi. Arda sözlerine şöyle devam etti, “Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli." İspanya LaLiga’da hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçı içinse, "Zorlu bir maç bekliyoruz ama her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Kazanıp milli maç arasına üç puanla girmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Performansı

Arda Güler bu sezon şu ana kadar Real Madrid formasıyla 15 maça çıktı. Milli futbolcu, 3 gol ve 6 asist ile takımına katkı yaptı.