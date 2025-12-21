Arda Güler İspanya'da yine gündem oldu! 'Onun yerini dolduracak kadar varlık gösteremiyor'

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Sevilla ile kozlarını paylaşırken Arda Güler müsabakaya ilk 11'de başladı ve İspanyol devi karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli yıldızımız, 72 dakika süre aldı.

Ne oldu?

Real Madrid'in gollerini 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Sevilla da ise Marcao 68. dakikada kırmızı kart gördü. Zirve takibini sürdüren Real Madrid puanını 42 yaptı. Sevilla ise 20 puanda kaldı.

Müsabakayı 1 golle tamamlayan Fransız yıldız Mbappe, bu yıl eflatun-beyazlı forma ile 59 gole ulaştı ve Ronaldo'nun İspanyol devinde bir yılda attığı 59 gollük rekorunu kırmayı başardı.

Ne söylendi?

Defensa Central'ın haberine göre; İspanyol gazeteciler Maldini ve Morientes, yanlış pozisyonda oynatılması nedeniyle Arda Güler'in yeteneğinin sönük kaldığını vurguladı. Maç sonu konuşan gazeteciler Güler'in performansının bu sezon düşüşte olduğunu, orta sahada oynuyor olması nedeniyle, bu pozisyonda en iyi özelliklerini sergileyemediğinin altını çizdiler.

Xabi Alonso'nun orta sahada Aurélien Tchouaméni ile birlikte oynaması için Arda'ya güvendiğinin ancak genç yıldızın rahat olmadığının belirtildiği haberde, Real Madrid'in orta saha oyuncusundan oyunun kontrolünü ele alması ve istediği gibi oyunu yönlendirmesi beklendiği aktarıldı. Güler için ise en uygun pozisyonun forvetin arkasındaki hücum orta saha pozisyonu olduğu ve bu pozisyonda fark yarattığı, Real Madrid'de ve Türkiye milli takımında da bunun zaten kanıtlandığı vurgulandı.

'Kendini kabul ettirmekte zorlanıyor'

Oyuncu değerlendirmesinde ise "Madrid'in haftalardır yaşadığı tıkanıklık ve blokajın sonucu olarak biraz sönük kaldı. İlk yarıda forvetlerle bağlantısı biraz zayıftı, ancak ikinci yarıda bu durum önemli ölçüde düzeldi. 72. dakikada oyundan çıktı." ifadeleri yer aldı.

GOAL, Arda Güler için "Daha derin bir pozisyonda daha fazla savunma görevi yapması istendi, ancak o buna pek istekli değildi. Son zamanlarda zorlanıyor" ifadelerine yer verirken, Managing Madrid'de "Kendini kabul ettirmekte zorlandı. 10 numara olarak ana oyun kurucu değilse, varlığını hissettirmekte zorluk çekiyor." denildi.

SI'de ise "Topu kolayca kaptırıyor. 2026'da muhtemelen onun yerini alacak olan Eduardo Camavinga'nın yerini dolduracak kadar orta sahada yeterince varlık gösteremiyor." ifadelerine yer verildi.