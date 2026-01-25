Arda Güler İspanya’da herkesin ağzında: Gündemden düşmüyor! ‘Bir video oyunu gibi’

Milli yıldızımız Arda Güler, LaLiga'da bu sezon Real Madrid formasını daha sık sırtına geçirirken performansından da fazlasıyla söz ettirmeyi başarıyor.

Ne oldu?

İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'le karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Alvaro Arbeloa'nın ekibine galibiyeti getiren golleri penaltıdan Kylian Mbappe (2) attı.

Real Madrid'in bu sezon önemli isimlerinden olan Arda Güler, Arbeloa'nın da tercih ettiği isimlerden biri oldu. Güler maça ilk 11'de başlarken 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Milli futbolcunun performansı Real Madrid taraftarları tarafından beğeni toplarken Arda'nın oyundan alınması eleştirildi. Takımının galip geldiği maçta ilk 11'de yer alan Arda Güler'in performansı İspanya'da gündem oldu.

Ne söylendi?

SPORT: VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı.

AS: RAHAT VE ETKİLİ

Başlangıçta biraz durgundu, pas hataları yaptı, ama kısa sürede kendini topladı ve oyunu eline aldı. Bir video oyunu gibi slalom yaparak neredeyse gol atıyordu, ardından yaratıcı oldu. Sol ayağı hem denge sağladı hem de hücum başlattı. Işıklar altında değil de iş kıyafetini giydiğinde ise işini ciddiyetle yaptı. Mücadelelerde sağlam, baskıda kilit rol oynayan ve sürekli çaba sarf eden bir performans sergiledi. Rahat ve etkili.

MUNDO DEPORTİVO: TEHLİKE YARATAN İSİM

"Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu.”

Performansı

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 32 maça çıkarken 3 gol atıp takımına 11 asistlik fayda verdi.