Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transferde büyük sürpriz...

Real Madrid kadrosunun vazgeçilmez futbolcusu haline gelen Arda Güler’e sürpriz bir takım talip çıktı. Premier Lig devi, milli yıldızı transfer listesine eklediği kaydedildi.

Xabi Alonso ile beraber bu sezon forma bulma süresi yükselen ve sık sık ilk 11'de yer alan Arda Güler'in Arbeloa ile beraber yeni rolü merak edilirken ortaya yeni bir transfer iddiası atıldı.

Arsenal, Arda Güler için devrede!

Adı daha önce de Premier Lig'in devlerinden olan Arsenal ile anılan Arda Güler, bir kez daha Londra ekibinde gündeme geldi.

ESPN'in haberine göre Arda, Arsenal'in takibinde olsa da son iki haftada bir fırsat ortaya çıkmadığı sürece bu transfer dönemi için önemli bir hamle yapma planı yok.

Bu sezon 29 maça çıkan Arda Güler, 3 kez rakip fileleri sarstı ve 9 asist yaptı. Genç yıldızın Real Madrid'de 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.