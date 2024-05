Arda Güler'in hareketi, Avrupa'da akım başlattı: Manchester United'ın genç yıldızından selam

Arda Güler'in Real Madrid adına kaydettiği gollerin ardından yaptığı sevincine Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo'dan selam geldi.

Arda Güler'in gol sevinci, Avrupa'da gündem oldu

Amad Diallo, Arda Güler'in gol sevincini yaptı

Peki Arda'nın sevinci ne anlama geliyor?

NE OLDU? Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla kaydettiği gol sayısını dörde çıkarırken genç oyuncunun gol sevinci, Avrupa'da gündem oldu. Manchester United'ın Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta gol kaydeden Amad Diallo, Arda Güler'in sevincini tekrarladı.

BÜYÜK RESİM: Amad Diallo'nun Arda Güler'in gol sevinicini tekrarlaması, Avrupa basınında da gündem oldu. ESPN, Diallo ile Arda Güler'in fotoğraflarını yan yana koyarak, "Amad Diallo ile Arda Güler, 24 saat içinde aynı gol sevincini yaptı. Futbol iyi ellerde" notunu yazdı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Arda Güler gol sevincinin en anlama geldiğini şu şekilde açıklamıştı: "Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm sakatlıklar olabilir ama çok çalıştığım sürece her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum."

SIRADA NE VAR? Gol sevinciyle adeta yeni bir akımın tohumlarını atan Arda Güler'e Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo selam gönderdi. Arda'nın sevincini başka genç yeteneklerde görüp göremeyeceğimizi zaman gösterecek.