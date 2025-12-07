Arda Güler için ortalığı ayağa kaldırdı: Real Madrid efsanesinden olay sözler! 'Ona güvenecek'

Süper Lig devi Beşiktaş'ta da görev yapan ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden olan Real Madrid efsanesi Guti, Arda Güler'e methiyeler düzerek onu ne kadar çok beğendiğinin altını çizdi.

Ne oldu?

Bellingham'ın dönüşü sonrası Arda Güler'e yine de ilk 11'de şans vermeye devam eden Xabi Alonso, yıldız oyuncuyu daha erken sürelerde oyundan almaya başlamıştı. Ancak üst üste yapılan puan kayıplarının ardından değişime giden Xabi Alonso, 3-0 kazanılan Athletic Bilbao maçında Arda Güler'i yedek kulübesine çekmişti.

Taraftarlar Arda'yı istiyor

Galibiyete rağmen Arda'nın ilk 11'de yer alması gerektiğini düşünen Real Madrid taraftarları, sosyal medyadan yıldız oyuncuya destek mesajları yağdırmıştı. Hatta Real Madrid'in antrenman tesisleri olan Valdebebas'ta taraftarlar, Arda için özel bir pankart hazırladı. Pankartta '10 numaranın kalitesi', 'Sahada ve saha dışında çok mütevazı bir çocuk','Seni seviyoruz Arda' ve 'Böyle devam et kardeşim, taraftarlar seni seviyor' ifadelerine yer verildi.

Guti ne söyledi?

Real Madrid'in efsanevi oyuncularından Guti Hernandez, Arda Güler hakkında çarpıcı sözler kullandı:

'Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular.' dedi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Arda için 'O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak.' ifadelerini kullandı.

Performansı

Real Madrid formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol atarken takımına 7 asistlik katkı sundu. 20 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 60 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.