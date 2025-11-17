Arda Güler'i sarsacak iddia: Real Madrid'de Xabi Alonso'nun günleri sayılı, yeni hoca şimdiden netleşti!

Real Madrid’de sonuçlar iyi görünse de kulübün içinde farklı bir tablo çiziliyor. La Liga’da Barcelona’nın üç puan önünde liderlik, Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk dört maçın üçünün kazanılması teknik anlamda olumlu bir tablo sunuyor. Ancak İspanyol basını, Xabi Alonso yönetiminde soyunma odasında giderek artan belirsizliğin kulüp içinde ciddi bir endişe kaynağına dönüştüğünü yazıyor.

Fichajes’in haberine göre, bazı oyuncular Alonso ile teknik ve kişisel konularda anlaşmazlık yaşıyor.

Özellikle Vinicius Jr’ın sezonun ilk haftalarında Alonso’ya karşı birkaç kez öfkesini gizleyemediği belirtiliyor. Takımın büyük kısmı Alonso’nun oyun anlayışını benimsemiş olsa da birkaç önemli figürün yaşadığı sorunlar Bernabeu’daki dengeleri sarsmış durumda.

Bu tablo, Florentino Perez’in geçmişte olduğu gibi yeniden acil durum planı olarak Zinedine Zidane’a dönebileceği iddialarını güçlendirdi. Kulüp içindeki bazı yöneticiler, gidişatın kötüleşmesi halinde “ani bir yön değişikliği”nin kaçınılmaz olacağını düşünüyor.

Zidane’ın Real Madrid dönemleri kulübün tarihindeki en başarılı süreçlerden biri olarak hatırlanıyor.

Üst üste üç Şampiyonlar Ligi zaferi

İlk görevinde üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi zaferi, bir La Liga şampiyonluğu, iki Kulüpler Dünya Kupası, iki UEFA Süper Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazanan Fransız teknik adam; bir yıl aradan sonra döndüğü ikinci görevinde ise takımı yeniden La Liga şampiyonluğuna taşımıştı.

Son dönemde teknik direktörlüğe geri dönmeye sıcak baktığını açıkça ifade eden Zidane, Ekim 2025’te yaptığı açıklamada “Kesinlikle tekrar teknik direktörlük yapacağım. Bu benim bir parçam” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Fransız milli takımını çalıştırmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylemişti.

Diario AS, Zidane’ın 2026 Dünya Kupası’nın ardından Fransa’nın başına geçmek üzere anlaşmaya vardığını öne sürüyor. Bu nedenle Real Madrid’in, Zidane için bir hamle yapacaksa bunu çok geciktirmeden gerçekleştirmesi gerekeceği savunuluyor.

Xabi Alonso’nun göreviyle ilgili kısa vadede bir tehdit görünmese de soyunma odasındaki sorunların kalıcı hâle gelmesi halinde Perez’in hızlı bir karar vermek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Alonso, geçen yıl Liverpool’un teklifini reddederek Almanya’da bir sezon daha kalmayı tercih etmiş, ardından Real Madrid’in başına geçmişti. Ancak kulübün geleceğine yön verecek bu belirsizlik, Bernabeu’da tansiyonun giderek yükseldiğini gösteriyor.