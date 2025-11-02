Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu: Kazandırmaya devam ediyor!

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Valencia, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Mücadeleye milli oyuncu Arda Güler de ilk 11'de başladı ve iyi bir performans ortaya koyarken asistinin de yaptı.

Ne yaptı?

Mücadeleyi ev sahibi ekip, 19. ve 31. dakikalarda Mbappe, 44. dakikada Bellingham ve 82. dakikada Alvaro Fernandez'in golleriyle 4-0 kazandı. Fransız yıldızın ikinci golünde asist, Arda Güler'den geldi.

Arda Güler, Valencia karşılaşmasıyla birlikte Real Madrid forması altında 75. maçına çıktı. Bu da Fenerbahçe'ye kazandırdı.

Kazandırmaya devam!

Fenerbahçe, Arda Güler'i 2023 yılında Real Madrid'e satarken sözleşmesine her 25 maçta 2 milyon Euro bonus maddesi koydurmuştu. 25. ve 50. maçlarının ardından 4 milyon Euro bonus kazanan Fenerbahçe, 75. maçının ardından da buna hak kazandı.

Arda Güler'in Real Madrid'e maliyeti şimdilik 26 milyon Euro'ya çıktı. Fenerbahçe 100. ve 125. maçlarının ardından da 2'şer milyon Euro alacak ve 125. maçın ardından bu bonus bitecek.