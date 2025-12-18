Arda Güler’e uyarı: İspanyollar açıkladı! ‘Cesur ol’

Real Madrid; LaLiga'da liderliği Barcelona'ya kaybederken Şampiyonlar Ligi'nde de evinde Manchester City'ye yenilerek son haftalarda istenmeyen sonuçlar aldı ve bu nedenle, hem takım hem de Arda Güler özelinde çeşitli öneriler yapıldı. Milli yıldızımıza Real Madrid teknik ekibinden daha cesur olması konusunda uyarı yapıldı.

Ne oldu?

Real Madrid’de son haftalardaki performansı tartışma konusu olan Arda Güler’e, kulüpten uyarı gittiği ortaya çıktı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun ısrarla ilk 11’de forma vermeye devam ettiği ancak oyundaki etkisi azalan genç futbolcunun yeniden çıkışa geçeceğine yönelik umutların sürdüğü ifade edildi.

Ne söylendi?

Ok Diario’nun haberine göre teknik ekip, Türk oyuncudan maçlarda daha proaktif olmasını istedi. Arda’ya daha cesur olması gerektiğinin söylendiği belirtildi. Topu daha çok istemesi ve baskının en yüksek olduğu anlarda kontrolü ele alması gerektiği, oyunu kurma rolünü cesurca gerçekleştirmesi istenirken 'Cesur ol!' vurgusu yapıldı.

Performansı

2025-26 sezonunda takımın başına Xabi Alonso'nun geçmesiyle birlikte ilk 11'e yerleşen Arda Güler, an itibariyle sezonu 3 gol ve 7 asistle sürdürüyor. Kasım ayının başından beri durgun bir performans sergileyen Arda Güler, geçtiğimiz 1.5 ayda takımına sadece 2 asistlik katkı sağladı.