Arda Güler'e kötü haber: Real Madrid'in transfer listesinde ilk sırada yer alan isim belli oldu

Real Madrid, Arsenal’in yıldız orta saha oyuncusu Declan Rice’ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak İngiliz kulübü, oyuncusunun ayrılığı için kapıyı yüksekten açtı. Arsenal, Real Madrid’in ilgisine rağmen Rice için en az 150 milyon euro talep ediyor.

Gunners, bu sezon tüm kulvarlarda üst üste 10 maç kazanarak Premier League’in zirvesine yerleşti. Mikel Arteta’nın takımı, ligde oynadığı 10 maçta sadece üç gol yedi ve Avrupa’nın en sağlam savunmalarından birine sahip oldu. Bu başarıda Declan Rice’ın payı büyük. İngiliz orta saha oyuncusu, sezonun ilk 16 maçında 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Real Madrid’in gözdesi

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre, Real Madrid yönetimi Rice’ı “şimdiki ve gelecekteki kadrosunu güçlendirmek için en önemli hedeflerden biri” olarak belirledi. Ancak Arsenal, Rice’ın “sadece taktiksel değil, aynı zamanda bir nesli tanımlayabilecek kadar değerli bir oyuncu” olduğunu düşünerek fiyatını düşürmüyor.

Haberde, Arsenal’in pazarlık niyetinde olmadığı ve Real Madrid’in başka transfer öncelikleri nedeniyle bu transferin şu anda zora girdiği belirtildi.

“Dünya futbolunun en iyilerinden biri”

Eski Manchester City savunmacısı Micah Richards, Arsenal’in Burnley’i 2-0 yendiği maçın ardından Rice için övgü dolu sözler söyledi:

“Takım çalışması ön planda ama Declan Rice artık oyununu bir üst seviyeye taşıdı. West Ham’da iyi bir oyuncuydu, ama şimdi her şeyi yapabilen, dünya futbolunun en iyilerinden biri haline geldi.”

Richards, The Rest is Football podcast’inde Rice’ın hem savunmada hem hücumda olağanüstü bir denge kurduğunu vurguladı.

Lineker da destek verdi

Eski İngiltere efsanesi Gary Lineker de Richards’ın görüşüne katılarak şu ifadeleri kullandı:

“Rice her şeye sahip. Topla ilerleyişi, savunmadaki zekası, pas yeteneği... Onu sürekli gelişen bir oyuncu haline getiriyor.”

Arteta’nın en iyi transferi olabilir

Declan Rice, Arsenal’e 2023 yazında West Ham United’dan 116 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı hamlesi olarak kayda geçmişti. Şimdi ise Real Madrid, bu rakamın da üzerine çıkmadan İngiliz yıldızı kadrosuna katmanın bir yolunu arıyor. Ancak Arsenal’in duruşu net: Rice, takımın omurgasının ayrılmaz bir parçası.