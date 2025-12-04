Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Arda Güler’e büyük onur! Performansıyla göz doldurdu

Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, bu sezonki formuyla alkış alıyor.

İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon LaLiga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla öne çıkan Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun en güvendiği isimlerden birisi olmayı başardı.

Real Madrid, resmi sitesinden yaptığı açıklamada kasım ayının en iyi oyuncusu ödülüne milli oyuncunun da aday olduğunu açıkladı. 

Diğer adaylar ise Thibaut Courtois, Eder Militao, Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe olarak sıralandı.

Arda Güler, Ekim ayında verilen ödülün sahibi olurken şimdi bir kez daha bu ödülü almak için sırada bekliyor.

Real Madrid'de bu sezon 20 resmi maçta görev alan Arda Güler, 3 gol atarken takımına 7 asistlik fayda sağladı. 

