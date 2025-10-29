Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk yıldız daha! Transferde sıcak gelişme

Dani Carvajal'in sakatlığının ardından İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid'e sürpriz bir öneri geldi. İtalyan menajerler, Los Blancos'a A Millî Takım'ın futbolcusunu önerdi.

Ne söylendi?

Defensa Central'de yer alan habere şu ifadelere yer verildi: "Özellikle İtalya'dan çeşitli aracılar, son saatlerde Bernabeu'yu arayarak Carvajal'in ciddi sakatlığının ardından Florentino Perez'in sağ bek pozisyonu ile ilgili fikirlerini öğrenmeye çalıştılar.

Sözleşmesi bitiyor

Aslında, son saatlerde Real Madrid'e AS Roma'nın sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'in transferi teklif edildi. Çelik'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor, yenilemedi ve ocak ayında 5 milyon euro civarında bir teklif gelirse kulüpten ayrılabilir."

Mehmet Zeki Çelik, bu sezon İtalya Serie A kulübü AS Roma ile tüm kulvarlarda toplamda 10 maça çıktı. 28 yaşındaki sağ bek oyuncusunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro olarak dikkat çekiyor.