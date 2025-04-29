Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Sarı-Lacivertli ekibe kazandırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den iki sezon önce Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeteri kadar şans bulmadığı dönemin ardından adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Arda, eski takımı Fenerbahçe'ye de kazandırmaya devam ediyor.

Ancelotti yol ayrımında!

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde büyük rol oynayan, ancak zaman zaman genç oyuncuya az şans verdiği için eleştirilen Carlo Ancelotti ile yollar ayrılmak üzere.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan teknik adam Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmak üzere. Haziran 2025'te Sambacıların başına geçecek olan Ancelotti en fazla kazanan milli takım teknik direktörü olacak.

Haberin devamı aşağıda

Arda'dan büyük müjde!

İki sezon önce Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon Euro karşılığında satan Fenerbahçe, sözleşmeye bazı bonuslar da ekletmişti.

Barcelona karşısında İspanyol devinin formasını 50. kez giyen Arda Güler, eski kulübünün 4 milyon Euro daha kazanmasını sağladı. Real Madrid, sarı-lacivertlilere 4 milyon Euro daha ödemede bulunacak.