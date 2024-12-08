Arda Güler fırtınası: Ancelotti şaştı kaldı! Maçtan sonra açıkladı

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Girona karşısında siftah yaparak yine herkesi kendisine hayran bıraktı.

Real Madrid, LaLiga'nın 17. haftasında Girona'ya konuk oldu. Municipal de Montilivi'de oynanan ve Gil Manzano'nun yönettiği maçta gülen taraf Arda Güler'in ekibi oldu.

Ne oldu?

Real Madrid, 36 . dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Arda Güler'in 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran Real Madrid, Kylian Mbappe'nin de 62. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk 11'de başladığı karşılaşmanın 89. dakikasında oyundan çıkan Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti. Yıldız solak, kenarda Ancelotti'nin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İtalyan futbol adamı, Arda'ya sarılarak milli futbolcumuzu sergilediği başarılı performans nedeniyle tebrik etti.

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Real Madrid, puanını 36'ya yükseltti. 1 maç eksiği bulunan dünya devi, lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde bulunuyor. Girona ise 22 puanla 8. sırada yer aldı.

Ancelotti ne söyledi?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansına şu şekilde değindi:

"Arda çok çalışkan bir oyuncu. Çok genç ve üzerinde çok fazla baskı var, bu gol ona çok yardımcı olacak. Gerçekten harika."