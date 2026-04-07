أربيلوا’dan cesur karar.. Real Madrid’in Bayern’e karşı planı sızdırıldı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa’nın bu akşam (Salı) Bayern Münih maçında uygulayacağı planın hatları ortaya çıktı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ezeli rakibi Bayern’i ağırlıyor ve gelecek hafta Almanya’daki rövanş öncesinde olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.

“AS” gazetesi, maçtan saatler önce Arbeloa’nın oyuncunun hazır olmasına rağmen İngiliz Jude Bellingham’ı ilk 11’de başlatmama kararı aldığını yazdı.

Uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığının ardından geri dönen Bellingham, Atlético Madrid’e karşı 16 dakika, Real Mallorca karşısında ise 31 dakika süreyle sonradan oyuna girdi. Bugün ilk 11’de başlaması bekleniyordu.

Real Madrid, Şubat ayında Rayo Vallecano karşısında sol bacağındaki yarı kiriş (semitendinosus) kasında yırtık yaşayan Bellingham’ın dönüşünde temkinli davranıyor.

Büyük galibiyetlerin formülü

“AS”, Arbeloa’nın hücumda Vinícius Júnior ile Kylian Mbappé ikilisine görev vermeyi, orta sahada ise Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni ve Güler dörtlüsünü oynatmayı planladığını belirtti. Arbeloa’nın Manchester City ve Atlético Madrid’i mağlup ederken de bu formüle başvurduğu ifade edildi.

Valverde, orta saha ile kanatlar arasında serbest hareket etme özgürlüğüne sahip olurken, beki desteklemek için savunma görevlerini de üstleniyor. Thiago ise ortaya çıkışından bu yana, Mallorca maçında (ikinci yarıda oyuna girdi) nispeten dinlendirilmesine rağmen kilit bir rol oynuyor; 19 Yaş Altı Milli Takımı’yla gösterdiği performansın ardından öne çıktı.

Tchouaméni ana bağlantı/ankor noktası olurken, Güler de büyük maçlarda ilk 11 rekabetinde kendini göstermeyi sürdürüyor.

Şunu da okuyun:

Anlaşma tamam.. Zidane yıllar süren bekleyişin ardından hayaline kavuşuyor

Kooora’ya özel.. Al Ittihad’ın Youssef En-Nesyri’den vazgeçtiği iddiasının aslı ne?

Yeni bir skandal.. Senegal’in çekilmesinin ardından CAN finalinin hakemi “üst düzey talimat” mı aldı?