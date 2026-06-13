Arbeloa'yı yeni teknik direktörlük deneyiminden ayıran küçük ayrıntılar

İngiliz kulübü Fulham, Marco Silva'nın yerine A takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek İspanyol teknik direktör Álvaro Arbeloa ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere; Bu, 3 büyük kulübü kapsayan tarihi bir teknik direktör değişim zincirinin parçası. Silva, Arbeloa'nın yerine Real Madrid'in başına geçen José Mourinho'nun ardından Portekiz'in Benfica takımına transfer olmuştu. Londra'da ise önümüzdeki günlerde anlaşmanın sonuçlandırılacağına dair iyimser bir hava hakim.

Transfer haberleri konusunda uzman İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun açıkladığına göre, Londralı kulübün yönetimi ile İspanyol teknik direktörün temsilcileri arasındaki görüşmeler son günlerde kayda değer bir ilerleme kaydetti; Silva'nın ani ayrılışının ardından Premier Lig'de yeni bir dönem başlatmak isteyen Fulham için, Real Madrid'in eski teknik direktörü Arbeloa ilk tercih gibi görünüyor.

Bazı teknik ve mali detayların son rötuşlarının yapılması gerekse de, görüşmeler yapıcı ve olumlu bir şekilde ilerliyor. Her iki taraf da, özellikle Fulham'ın gelecek sezon hazırlıklarına başlamak için anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma isteği nedeniyle, tüm tarafları memnun edecek nihai bir anlaşmaya varılacağı konusunda giderek daha iyimser hale geliyor.