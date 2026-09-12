Arbeloa'nın uyanışı: Liverpool, Fulham tuzağına düştü

Liverpool, cumartesi öğleden sonra Premier Lig'in dördüncü haftasında, kendi sahasında ve taraftarları önünde, Anfield Stadı'nda Fulham ile golsüz berabere kaldı.

Liverpool ve Fulham oyuncuları 90 dakika boyunca fileleri havalandırmayı başaramadı ve karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Liverpool puanını 6'ya yükseltip altıncı sıraya oturdu; Fulham ise teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile toparlanma sürecine başladı ve ilk puanını toplayarak, ilk 3 haftada aldığı yenilgilerin ardından 17. sıraya yerleşti.

Liverpool Echo ağı, karşılaşmanın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Liverpool'un yıldızı Alexander Isak, Barcola'nın pasının ardından skoru açmaya yaklaştı, ancak topu kalenin yanından dışarı gönderdi.

Liverpool, maçın ilk dakikalarında topa büyük ölçüde sahip olmaya çalışarak karşılaşmaya damga vurmayı hedefledi.

Fulham, bir savunma hatasının ardından Liverpool'u neredeyse gafil avlıyordu. Ryan Gravenberch ceza sahası içinde topu kaybetti, ancak Jackie topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

22. dakikada üst direk, Liverpool'un skoru açmasını engelledi. Munoz, Szoboszlai'nin köşe vuruşuna yakın direkte iyi yükseldi, ancak kafa vuruşu üst direğe çarptı.

Barcola, ilk yarının bitiminden önce Liverpool adına öne geçiren golü kapmaya çalıştı. Szoboszlai'nin ortasının ardından topa voleyle vurdu, ancak Fulham oyuncusu Castagne topu başarıyla uzaklaştırdı.

Liverpool, özel bir noktadan serbest vuruş kazandı; Szoboszlai sert bir vuruş yaptı, ancak kaleci Leno topa müdahale etti.

Fulham savunması Liverpool'un ataklarına karşı direndi ve konuk ekip beraberlik puanıyla sahadan ayrılmayı başardı.

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