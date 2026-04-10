Arbeloa: La Liga'yı kaybettiğimizi düşünmüyorum

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, bugün Cuma günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan 31. hafta maçında evinde Girona ile 1-1 berabere kalmasına rağmen, La Liga'da pes etmeyi reddetti.

Bu beraberlikle Real Madrid, puanını 70'e yükselterek İspanya Ligi sıralamasında ikinci sıradaki yerini korudu. Takım, bir maç eksiği olan lider rakibi Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Real Madrid kanalı kanlı müdahaleyi ele aldı: İspanya Ligi hileli

Meksika Cumhurbaşkanı, İran maçlarının yayınlanması konusunda FIFA'nın nihai kararını açıkladı

Real Madrid'in iki oyuncusu Camavinga'ya öfkeyle tepki gösterdi

Bu sonucun ardından Kraliyet Takımı'nın La Liga şampiyonluğu şansları ve şampiyonluğu gerçekten kaçırıp kaçırmadıkları konusunda Arbeloa şunları söyledi: "Şampiyonluğu kaybettiğimiz gün bunu hissedeceğim... Bu gerçekleşmediği sürece, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Son 3 maçta Real Madrid ile galibiyet elde edemeyen İspanyol teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti: "Her gün kulübün amblemini savunmak ve mümkün olan en iyi görüntüyü sergilemek için sahaya çıkmalıyız."

Girona karşısında kaçırılan fırsatlarla ilgili olarak Arbeloa, "Çok fazla fırsatımız oldu, ancak çok azını değerlendirebildik... Kadroumuz kazanmak için yeterince güçlüydü; bir gol daha atmalıydık" dedi.