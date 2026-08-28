Arbeloa itiraf etti: Fulham'da olmam Real Madrid sayesinde

Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Real Madrid ile geçirdiği önceki dönemden bahsederek beyaz-siyahlı kulübe her zaman minnettar kalacağını vurguladı.

As gazetesi, Arbeloa'nın DAZN ağına yaptığı açıklamaları yayımladı. Arbeloa, "Real Madrid'i çalıştırmak muazzam ve büyük bir öğrenme deneyimiydi" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Kulüp ve taraftarlar adına işlerin daha iyi gitmesini isterdim, ama olaylar olacağı gibi gelişti. Real Madrid'e her zaman minnettar kalacağım. Ben Madridliyim ve her zaman öyle kalacağım. Özellikle şimdi, yedek kulübesinde takımı yöneten bir dostum da olduktan sonra."

Şunları ekledi: "Real Madrid hayatımın kulübü. Bütün maçlarını takip edeceğim. Ben Real Madrid sayesinde buradayım. Bu kulüple bağlantılı olarak 20 yıldan fazla zaman geçirdim ve bu her zaman içimde taşıyacağım bir şey."

Premier Lig'e dair ise şunları söyledi: "Beni Fulham'a gelmeye ikna eden şey, takımın bana sunduğu proje ve kulüp sahiplerinin bana gösterdiği tutkuydu."

Şöyle açıkladı: "Top bizde olmadığında ya da onu kaybettiğimizde son derece hırslı bir takım olmak istiyorum. Bu son derece önemli bir konu ve her düzeyde çok şey gerektiriyor: Fiziksel, zihinsel ve kolektif. Bunu oyuncuların tamamı yapmalı, çünkü ileride savunma yaptığınızda göze aldığınız riskler büyük oluyor; ama bu, takımımda görmek istediğim oyun tarzı."

İspanyol teknik direktörlerin İngiltere'de yaşadığı harika dönem hakkında ise şunları söyledi: "Bütün İspanyol teknik direktörlerin kendine özgü bir tarzı var. Guardiola ya da Emery gibi bazılarının geniş bir kariyeri var. Iraola 3 yıldır burada, Xabi Chelsea'ye geldi, Arteta ise galibiyetler alıyor. Bütün bu isimlerin başarılı olduğunu görmekten ve onlardan öğrenmekten mutluyum, çünkü hepsi son derece büyük teknik direktörler."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Öğrenmek ve çalışmak isteyen, kendisinden çok şey talep eden oyuncuları severim. Gonzalo ve Palacios muazzam yeteneğe sahip iki oyuncu. O kişilikte, kendine karşı sertlikte ve onlar gibi genç oyunculardan istediğim o hırsta ortaklaşıyorlar."

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