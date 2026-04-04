Arbeloa, daha az maçta Alonso'nun olumsuz rekorunu egale etti

Real Madrid, İspanya Ligi'nin 30. haftasında Cumartesi günü ev sahibi Mallorca'ya 2-1 yenilerek, bu sezon çeşitli turnuvalarda 10. mağlubiyetini aldı.

Bu mağlubiyetle, Real Madrid'in La Liga şampiyonluğu yarışı zorlaştı. Takım, önümüzdeki Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun



Arbeloa: Oyuncular kazanmak için %200 performans göstermeleri gerektiğini anlamadılar

Eski İngiltere yıldızı: Salah yıkılmış ve özgüvenini kaybetmiş durumda

Amerika ve İran'dan önce... Dünya Kupası sahalarında yaşanan tarihi savaşlar

Kraliyet takımının 10 mağlubiyeti iki aşamaya yayıldı; eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde oynadığı 28 maçta 5 mağlubiyet aldı (buna ek olarak 20 galibiyet ve 3 beraberlik).

Alvaro Arbeloa teknik direktörlük görevini devraldıktan sonra, takım 5 yenilgi daha aldı, ancak bu daha az sayıda maçta (18) gerçekleşti ve karşılığında 13 galibiyet elde edildi. Bu durum, Real Madrid'in mevcut teknik direktör döneminde ne kadar geliştiği konusunda şüpheler uyandırıyor.