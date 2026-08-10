"BBC Sport" kaynaklarının bildirdiğine göre, Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'un da yer aldığı bir konsorsiyum, Liverpool kulübünün yaklaşık %30'luk hissesini satın almaya yönelik görüşmelerde ilerleme kaydetti.

Gruba, Britanyalı-Hintli milyoner iş insanı Amit Bhatia liderlik ediyor; grupta ayrıca Facebook'un kurucu ortağı Eduardo Saverin de yer alıyor.

Uzun süredir beklenen bu anlaşma, Liverpool'un Uruguaylı Ronald Araujo'yu Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katmayı başarmasının ardından geliyor.

Kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG), geçen ay grubun "Liverpool futbol kulübünde stratejik bir azınlık yatırımı yapmaya ilgi gösterdiğini" doğrulamıştı.

Bhatia, milyarder Hintli iş insanı Lakshmi Mittal'ın damadı olup, geçen ay kulüpteki hissesinden vazgeçmeden önce 18 yıl boyunca Queens Park Rangers kulübünün yöneticisi ve ortak sahibi olarak görev yapmıştı.

Amerikalı iş insanı Bezos, e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü kişisi.

Forbes dergisine göre, 62 yaşındaki iş insanının servetinin yaklaşık 256 milyar dolar (192 milyar sterlin) olduğu tahmin ediliyor.

2010 yılında Liverpool'u 300 milyon sterlinlik bir anlaşmayla satın alan FSG, Anfield ekibindeki azınlık hissesini küresel spor yatırım şirketi Dynasty Equity'ye satmıştı.

"BBC Sport", son gelişmeleri sormak için Fenway Sports Group ile iletişime geçti, ancak grup herhangi bir ek açıklama yapmadı.

Deloitte finans şirketinin yaptığı bir analize göre, Liverpool ocak ayında ilk kez Premier Lig'in en yüksek gelirli kulübü haline geldi.

Kulüp, izleyen ayda ise 2024-2025 mali yılı için 703 milyon sterlinlik rekor gelir açıkladı.

Bezos, 2021 yılında Amazon'un icra kurulu başkanı görevinden ayrılarak yönetim kurulu başkanı oldu; ancak şirketin %8'ine hâlâ sahip.

İş insanı ayrıca "Washington Post" gazetesinin ve havacılık ile uzay sektöründe faaliyet gösteren "Blue Origin" şirketinin de sahibi olup, 2021 yılında dünyanın en zengin kişisi olarak listelenmişti.

2023 yılında milyarderin adı, sahibi Daniel Snyder'ın takımı satışa çıkarmasının ardından, profesyonel Amerikan futbolu ligine bağlı Washington Commanders takımını satın almakla anıldı.

Ayrıca daha önce Super Bowl şampiyonu Seattle Seahawks takımını satın alma olasılığını da değerlendirmişti.

Bezos sonunda bu iki franchise'dan herhangi biri için teklif sunmama kararı aldı, ancak şimdi Liverpool ile spor arenasına girmeye hazır görünüyor.