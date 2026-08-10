18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Araujo, Liverpool'la sözleşme imzalamak için kalemi eline aldı

Transfers
Barcelona
Liverpool
İspanya
İngiltere

Reds için faydalı bir transfer

Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo, Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak transferini tamamlamak için gerekli tüm sağlık ve idari işlemleri bitirdikten sonra bugün pazartesi resmen Liverpool'un kadrosuna katılıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Uruguaylı oyuncunun İngiliz şehrine gittiğini ve geçtiğimiz pazar günü sağlık kontrolünden geçtiğini, İngiliz takımıyla imzalayacağı sözleşmenin resmen açıklanması için her şeyin hazır hale geldiğini belirtti.

Şu an itibarıyla tüm taraflar, bugün beklenen resmi açıklamaya zemin hazırlamak amacıyla sözleşmenin son işlemlerini tamamlıyor.

Antrenmanlara acil katılım

Transferin bugün resmen açıklanmasıyla oyuncunun, İngiltere Premier Lig'in başlamasına iki haftadan az bir süre kala mümkün olan en kısa zamanda Liverpool antrenmanlarına katılabilmesi öngörülüyor.

Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Como crest
Como
COM
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

İspanyol teknik direktör Michel Irola, savunma oyuncularının birçoğunun sakatlığı ve savunma hattı seçeneklerindeki ciddi eksiklik nedeniyle oyuncunun hemen kullanılabilir olmasını arzuluyor; bu durum, Araujo'nun transferini İngiliz kulübü için en öncelikli mesele haline getirdi.

Flick durumu netleştiriyor

Barcelona ve Liverpool, Alman teknik direktör Hansi Flick'in geçtiğimiz salı günü oyuncuya yeni sezon planlarında kendisine ilk on birde yer vermeyeceğini ve düzenli olarak forma giymek istiyorsa, ihtiyaç duyduğu oyun süresini garanti edecek başka bir takım araması gerektiğini bildirmesinin ardından, geçtiğimiz cuma günü Uruguaylı oyuncunun kiralanması konusunda nihai bir anlaşmaya vardı.

Araujo, kararını almakta tereddüt etmedi ve sezon başlamadan önce Uruguaylı düzeyinde bir savunma oyuncusunun transferini acil bir zorunluluk haline getiren ciddi bir savunma kriziyle boğuşan Liverpool'daki Irola projesine hızlıca katıldı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin