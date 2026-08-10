Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo, Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak transferini tamamlamak için gerekli tüm sağlık ve idari işlemleri bitirdikten sonra bugün pazartesi resmen Liverpool'un kadrosuna katılıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Uruguaylı oyuncunun İngiliz şehrine gittiğini ve geçtiğimiz pazar günü sağlık kontrolünden geçtiğini, İngiliz takımıyla imzalayacağı sözleşmenin resmen açıklanması için her şeyin hazır hale geldiğini belirtti.

Şu an itibarıyla tüm taraflar, bugün beklenen resmi açıklamaya zemin hazırlamak amacıyla sözleşmenin son işlemlerini tamamlıyor.

Antrenmanlara acil katılım

Transferin bugün resmen açıklanmasıyla oyuncunun, İngiltere Premier Lig'in başlamasına iki haftadan az bir süre kala mümkün olan en kısa zamanda Liverpool antrenmanlarına katılabilmesi öngörülüyor.

İspanyol teknik direktör Michel Irola, savunma oyuncularının birçoğunun sakatlığı ve savunma hattı seçeneklerindeki ciddi eksiklik nedeniyle oyuncunun hemen kullanılabilir olmasını arzuluyor; bu durum, Araujo'nun transferini İngiliz kulübü için en öncelikli mesele haline getirdi.

Flick durumu netleştiriyor

Barcelona ve Liverpool, Alman teknik direktör Hansi Flick'in geçtiğimiz salı günü oyuncuya yeni sezon planlarında kendisine ilk on birde yer vermeyeceğini ve düzenli olarak forma giymek istiyorsa, ihtiyaç duyduğu oyun süresini garanti edecek başka bir takım araması gerektiğini bildirmesinin ardından, geçtiğimiz cuma günü Uruguaylı oyuncunun kiralanması konusunda nihai bir anlaşmaya vardı.

Araujo, kararını almakta tereddüt etmedi ve sezon başlamadan önce Uruguaylı düzeyinde bir savunma oyuncusunun transferini acil bir zorunluluk haline getiren ciddi bir savunma kriziyle boğuşan Liverpool'daki Irola projesine hızlıca katıldı.