FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Araujo: Hakemlik mi? Herkesin gözü önünde olan şeyler var

Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araújo, Camp Nou'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında takımının Atlético Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından ortaya çıkan hakem tartışmalarına ilişkin yorumda bulundu.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Araujo, "Açıkçası, hakemlik hakkında fazla konuşmayı sevmiyorum" dedi.

"Sonuçta gol atma ve skoru değiştirme fırsatlarımız vardı, ancak bunları gerektiği gibi değerlendiremedik" diye ekledi.

"Ancak herkes için açık olan şeyler var" diye ekledi.

Maç, sonucunu doğrudan etkileyen dramatik dönüşlere sahne oldu. Barcelona, maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve Marcus Rashford ile Robert Lewandowski birçok fırsatı kaçırdı. Ancak 41. dakikada maçın gidişatı tamamen değişti; hakem savunma oyuncusu Pau Coparce'ye sarı kart gösterdi, ancak video teknolojisi devreye girerek karar doğrudan kırmızı karta dönüştürüldü.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Bu karar, Atlético'ya bariz bir sayısal üstünlük sağladı ve takım bunu hızlıca değerlendirdi. Julian Álvarez, ilk yarının son dakikasında mükemmel bir serbest vuruşla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda ise Alexander Sørloth skoru ikinci golle pekiştirdi ve Barcelona'yı rövanş maçı öncesinde zor bir duruma düşürdü.

Hans Flick'in oyuncu değişiklikleriyle dengeyi yeniden sağlamaya çalışmasına rağmen, takım sayıca azınlıkta kalmanın zorluğunu yaşadı ve golle sonuçlanmayan girişimlerle yetinmek zorunda kaldı.

Reklam