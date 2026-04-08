Araujo: Hakemlik mi? Herkesin gözü önünde olan şeyler var

Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araújo, Camp Nou'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında takımının Atlético Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından ortaya çıkan hakem tartışmalarına ilişkin yorumda bulundu.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Araujo, "Açıkçası, hakemlik hakkında fazla konuşmayı sevmiyorum" dedi.

"Sonuçta gol atma ve skoru değiştirme fırsatlarımız vardı, ancak bunları gerektiği gibi değerlendiremedik" diye ekledi.

"Ancak herkes için açık olan şeyler var" diye ekledi.

Maç, sonucunu doğrudan etkileyen dramatik dönüşlere sahne oldu. Barcelona, maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve Marcus Rashford ile Robert Lewandowski birçok fırsatı kaçırdı. Ancak 41. dakikada maçın gidişatı tamamen değişti; hakem savunma oyuncusu Pau Coparce'ye sarı kart gösterdi, ancak video teknolojisi devreye girerek karar doğrudan kırmızı karta dönüştürüldü.

Bu karar, Atlético'ya bariz bir sayısal üstünlük sağladı ve takım bunu hızlıca değerlendirdi. Julian Álvarez, ilk yarının son dakikasında mükemmel bir serbest vuruşla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda ise Alexander Sørloth skoru ikinci golle pekiştirdi ve Barcelona'yı rövanş maçı öncesinde zor bir duruma düşürdü.

Hans Flick'in oyuncu değişiklikleriyle dengeyi yeniden sağlamaya çalışmasına rağmen, takım sayıca azınlıkta kalmanın zorluğunu yaşadı ve golle sonuçlanmayan girişimlerle yetinmek zorunda kaldı.