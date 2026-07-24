Barcelona bu yaz savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor; ancak bu, yalnızca sözleşmesi 2031'e kadar uzanan Uruguaylı stoper Ronald Araujo'nun ayrılması hâlinde gerçekleşecek.

"AS" gazetesi, Araujo'nun kalıcılığının sportif yönetimin planını belirleyeceğini, kulübün Uruguaylı oyuncu mevcut transfer döneminde ayrılmadıkça yeni bir stoperle anlaşmaya niyeti olmadığını aktardı.

Araujo'nun ayrılması durumunda ise, sportif direktör Deco liderliğindeki Barcelona yönetimi, Avrupa sahalarında büyük deneyime sahip bir defans oyuncusu arayacak ve tercihen sol ayaklı olması istenecek. Özellikle kulüp, hem A takımda hem de altyapı kategorilerinde bu mevkide yeterli genç yeteneğe sahip olduğu görüşünde.

Barcelona'nın ilgilendiği isimler arasında Real Sociedad oyuncusu Jon Martín öne çıkıyor; ancak Barcelona, yaşının küçük olması nedeniyle şu an için onu kadrosuna katmayı düşünmüyor.

Cristian Romero'nun ismi de yeniden gündeme geldi. Sahip olduğu deneyim, güçlü kişilik ve yüksek rekabetçi ruh nedeniyle sportif yönetimin beğenisini kazanıyor; ancak sağ ayağıyla oynuyor, oysa arayış sol ayaklı bir defans oyuncusuna odaklanmış durumda.

Gündeme gelen isimlerden biri de Aymeric Laporte; fakat transferin tamamlanması karmaşık görünüyor. Zira özellikle Nico Williams dosyasının ardından son yıllarda iki kulüp arasındaki gergin ilişkiler göz önüne alındığında, Athletic Bilbao ile müzakere yapılması gerekiyor.

Her hâlükârda Barcelona'nın tutumu sabit kalıyor: Ronald Araujo takımda kaldığı sürece defans piyasasında hamle yapılmayacak; geleceğine dair nihai bir karar alınır alınmaz ise yerine gelecek oyuncunun arayışına başlanacak.