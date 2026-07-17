Fransız teknik direktör Didier Deschamps, Fransa milli takımının başında geçirdiği 14 yıllık tarihi bir dönemin sonuna yaklaşıyor; yarın Cumartesi günü, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı kapsamında İngiltere ile oynayacağı ve “Les Bleus” ile son maçına çıkmaya hazırlanırken, gözler onun bir sonraki durağı olabilecek Suudi Arabistan’a çevrilmiş durumda.

Fransız “Le Parisien” gazetesi, ayrıntılı bir haberde, Deschamps’ın “Les Bleus” ile görevinin sona ermesinin ardından gelecekteki seçeneklerini ciddi bir şekilde değerlendirdiğini ortaya koydu. Haberde, deneyimli Fransız teknik direktörün Suudi Arabistan’da çalışmaya gitme fikrini dışlamadığı, aksine bunu “bir sonraki gerçekçi hedefi” olarak gördüğü belirtildi. İster Suudi milli takımının başına geçmek, ister yerel ligdeki büyük kulüplerden birini yönetmek olsun.

Fransız gazete, Deschamps’ın geçtiğimiz yıllarda Suudi tarafıyla zaten temas kurduğunu ve bu durumun bu seçeneği diğerlerine göre daha gerçekçi hale getirdiğini belirtti, özellikle de Suudi Futbol Federasyonu’nun, “Yeşiller”i bu yılki Dünya Kupası’nda grup aşamasından erken elenmeyle sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemesine neden olan mevcut Yunan teknik direktörü Georgios Donis’in kaderini henüz netleştirmediği göz önüne alındığında.

Ancak gazete, Deschamps’ın geleceği konusunda henüz nihai kararını vermediğini ve Pazar günü Fransa milli takımıyla resmi veda töreninin ardından mevcut seçeneklerini derinlemesine düşünmeye zaman ayıracağını vurguladı. Bu, Deschamps’ın yeni bir adım açıklamadan önce “Les Bleus” ile kariyerini onurlu bir şekilde sonlandırma isteğine işaret ediyor.

Deschamps’ın ayrılışı, birçok kişinin Fransa’nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya 0-2’lik acı bir mağlubiyet almasının sorumluluğunu ona yüklediği geniş çaplı eleştirilerin gölgesinde gerçekleşti. Fransız milli takımı, turnuva boyunca önceki maçlarda sergilediği muhteşem performans ve üstün seviyeye rağmen, bu maçta sönük ve hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemişti.