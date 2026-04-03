Al-Nasr ve Al-Najma takımlarının bugün Cuma günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynadıkları karşılaşmada, ilk yarı sona erdikten sonra tartışmalı bir an yaşandı.

İlk yarı, Abdullah Al-Hamdan'ın 45+8. dakikada ve Sadio Mané'nin 45+9. dakikada attığı gollerle "Al-Alamy"nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Al-Najma'nın tek golünü ise 44. dakikada Rakan Rajeh Al-Talihi attı.

Al-Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, doğrudan Al-Najma oyuncusu Muhammed Al-Aql'a yöneldi ve onunla sert bir tartışma ve kavgaya girdi.

Videoda... Cristiano, "Dunga"nın tekrarlanan davranışına sinirlerini kaybetti



Gözlemlere göre, Jesus ilk yarı bittiği anda uzun süre beklemedi, hemen Al-Aql'a yöneldi ve onunla hararetli bir diyaloga girdi. Bu sahne, tünel veya dinlenme alanındaki izleyicilerin ve kameraların dikkatini çekti.

Bu tartışma, önemli bir maçın bağlamında gerçekleşti ve Suudi Ligi'ndeki bu tür büyük karşılaşmalarda hakim olan doğal gerginliği yansıtıyor; ister teknik talimatlar, ister hakem kararları veya hararetli taktiksel konular olsun.