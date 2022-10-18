NE OLDU? 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon ülkesinde birden çok nedenle ve pek de istenmeyen görüntülerle manşetlerde bulunuyor.

Kısa süre önce, süresi dolmuş bir ehliyetle araba kullanmaktan tutuklanan Nainggolan, pazar günü Antwerp'in Standard Liege'e 3-0 mağlup olduğu maç öncesinde sigara içerken görüntülendi.

Görüntüleri izleyen futbolseverler hayretler içerisinde kaldı. Bunun üzerine, kulübü bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

NE SÖYLEDİLER: Royal Antwerp'in resmi web sitesinde şu ifadeler kullanıldı:

"RAFC bugün Radja Nainggolan ile genel işleyişi ve belirli davranışların kulübe ve oyuncu grubuna nasıl yansıdığı hakkında bir görüşme yaptı.

"Kulüp, Radja'yı süresiz olarak A takımdan kadro dışı bırakmaya karar verdi.

"Kulübümüzün futbolcusundan neler beklediği ve neler beklemediği konusunda da net anlaşmalar yapılmıştır.

"Ne oyuncu ne de kulüp bu konuda daha fazla yorum yapmayacak."

BÜYÜK RESİM: Nainggolan, Instagram'dan paylaşımda bulunarak yanıt verdi:

"Kulüp, benim için biraz fazla ağır olabileceğini düşündüğüm, ancak kabul edebileceğim bir karar verdi.

"Ama öyle ya da böyle katkıda bulunmaya çalışacağım.”

BİR FOTOĞRAFTA: