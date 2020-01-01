Antonio Rüdiger: Werner'i Chelsea'ye gelmesi için ikna ettim

Antonio Rüdiger gelecek sezon birlikte oynayacakları Timo Werner'in Chelsea'ye gelmesinde katkısı olduğunu söyledi.

Antonio Rüdiger, Timo Werner'in 'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek için elinden geleni yaptığını anlattı.

Chelsea, 'un da transfer listesinde olan Timo Werner'i 59 milyon dolar karşılığında renklerine bağladığını duyurmuştu.

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Rüdiger, Chelsea'nin resmi internet sitesine verdiği demeçte, karantina döneminde Werner ile sürekli iletişim halinde olduklarını söylerken, Alman yıldız için Maviler'in doğru adres olduğuna ikna etmeye çalıştığını belirtti:

Daha fazla takım

"Onunla daha önce konuştum çünkü birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Bana İngiltere'ye gelmek istediğini söyledi. Elbette o zaman bizim takıma gelmesi yönünde konuştum. Herkes gibi ben de bizi seçtiği için çok heyecanlıyım ve onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu olacak."

Timo Werner, Alman yıldız bu sezon forması altında şu ana kadar çıktığı 43 resmi maçta 32 gol atıp 12 de asist yapmıştı.