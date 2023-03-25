İngiliz ekibin, uzun süredir kurduğu rüya nihayet gerçekleşmek üzere...

NE OLDU? Geçen hafta sonu patlak veren sorunlar nedeniyle Conte'nin Tottenham antrenmanlarına katılmamasına devam ederken Spurs, kulübün yeni teknik direktör seçeceklerini araştırıyor.

The Telegraph'a göre, Nagelsmann artık Londra kulübünün hoca adayları listesinde ilk sırada yer alıyor.

Alman hoca, Perşembe akşamı Bayern Münih tarafından kovuldu ve bu karar cuma günü resmiyet kazandı.

BÜYÜK RESİM: Spurs bir süredir Naglesmann'la ilgileniyor. 2021'de Jose Mourinho'nun yerini alacak en iyi adaylar arasında olduğu bildirildi, ancak Bayern onu kaptıktan sonra bu transfer asla gerçekleşmedi.

Taraftarlar da Nagelsmann'ın Londra'ya gelmesini şimdilik dört gözle bekliyorlar.

VE DAHA FAZLASI: Conte'nin Spurs menajerliği görevinden alınması bekleniyor ve yakın zamanda Kuzey Londra'dan ülkesi İtalya'ya döndüğü görüntüler basına servis edildi.

Ryan Mason ve Cristian Stellini'nin A takıma antrenman yaptırdığı da biliniyor.

Spurs'ün Thomas Tuchel'i de teknik direktör adayları listesine aldığı biliniyordu, ancak onun Bayern ile sözleşme imzalaması rotayı en çok istedikleri menajer olan Nagelsmann'a çevirdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Görünüşe göre Spurs yakında yeni bir teknik direktöre ihtiyaç duyacak ve bir sonraki Premier Lig maçı 3 Nisan'da Everton'a karşı olacak.

Onların şimdilik en büyük istekleri, Alman hocayı en kısa sürede takımın başına geçirmek.