Antonio Conte: Transferini istediğim tek oyuncu Lukaku'ydu

2020-21 sezonunda Serie A’da Inter’i şampiyonluğa ulaştırarak Juventus’un hegemonyasına son veren Antonio Conte; kariyeri boyunca transferini özel olarak istediği tek oyuncunun Romelu Lukaku olduğunu belirtti.

Ayrıca italyan menajer, Tottenham’da daha uzun vadeli bir projeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Neler söylendi?

SportWeek’e röportaj veren Conte, Tottenham’ın teklifini neden kabul ettiğini kariyerinden örnekler vererek anlattı:

“Meydan okumalardan hiçbir zaman korkmadım. Yüzde birlik bir kazanma ihtimalinin olması bile benim için yeterlidir.”

“Hiçbir zaman bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan bir takımın başına geçmedim. Kariyerim boyunca takımlarımı sürekli kendim yeniden oluşturdum.”

“Ben göreve geldiğimde Juventus bir önceki sezonu yedinci, Chelsea onuncu, Inter de dördüncü bitirmişti. Bu sefer biraz daha sabırlı olmaya ihtiyaç duyacağımızı biliyorum. Sezon devam ederken bir takım devralmak hiçbir zaman kolay değildir.”

“Ben kulüplere para kazandırıyorum”

“Paratici ile iyi bir ilişkimiz var, onunla daha önceden birlikte çalıştık ve aynı dili konuşuyoruz; burada İtalyanca’dan bahsetmiyorum tabii ki.”

“Benim çok para harcayan takımlar oluşturduğumu söyleyenler beni güldürüyor. Ben onlara para harcatmıyorum, para kazandırıyorum.”

“Çalıştırdığım tüm oyuncular değer kazandılar. Kariyerim boyunca transferini istediğim tek oyuncu Romelu Lukaku.”

“Inter yöneticileri benim evime gelmişlerdi ve Juventus hegemonyasına son vererek kendi büyük ekonomik imkanlarıyla Inter’i dünyanın zirvesine çıkarmak istediklerini söylemişlerdi. Lukaku’yu da bu hedefler doğrultusunda istedim.”

“Lukaku’nun hayati önem taşıyacağı görüşündeydim. Sonrasında ise neredeyse iki kat fazla bedelle satıldı, tıpkı Achraf Hakimi gibi.”

“Barella, Bastoni ve Lautaro gibi ben kulübe gelmeden önce düzenli süre almayan oyunculardan da bahsedebilirim.”

“Juventus’tayken ben kulübe gelmeden önce kupalar kazanmamış Barzagli, Bonucci ve Chiellini gibi oyuncularla çalışmanın keyfini yaşadım. Üretiyorum, inşa ediyorum, kazanıyorum ve bunlar için çalışıyorum. Bir profesyonelin değeri, geçmişi ve aldığı sonuçlardır.