Antonio Conte, Tottenham'a inanmadı

İtalyan teknik direktör, Tottenham’ın sunduğu projeye ikna olmadı.

Inter’den ayrıldıktan sonra adı Tottenham ile anılan Antonio Conte, Kuzey Londra ekibinin sunduğu projeye ikna olmuş gibi görünmüyor. İtalyan teknik direktör, Tottenham’ın kısa süre içerisinde kupalar kazanabilecek seviyede olmadığına inanıyor.

Buna karşın Tottenham’ın da Conte’ye kısa vadede kupalar kazanmak için bir baskı oluşturmayacağı söyleniyor. Sky İtalya'nın haberine göre Antonio Conte, Tottenham’dan gelen teklife fazlasıyla mesafeli yaklaşıyor

Geçen ay Inter’le şampiyonluk yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda da bir diğer Londra temsilcisi Chelsea’de çalışan Antonio Conte, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı. Ancelotti göreve getirilmeden önce Real Madrid ile de adı anılan Conte’nin şu anki en büyük taliplisi ise Tottenham.

Conte dinlenme kararı alabilir

Londra’dan gelen teklifi birkaç gündür düşünen Conte, Tottenham’ın mevcut şartlar altında büyük başarılar peşinde koşamayacağını düşünüyor.

İtalyan teknik adam, kupalar kazanmak üzerine kurulu bir projenin parçası olmak istiyor ve Tottenham ile diğer İngiliz devleri arasındaki makasın kısa sürede kapatılamayacağına inanıyor.

Tottenham tarafının ise deneyimli teknik adam üzerinde kısa vadede kupalar kazanmak gibi bir baskı oluşturmayacağı konuşuluyor.

Eğer taraflar bir anlaşma sağlayamazsa, Conte bir yıl boyunca teknik direktörlük yapmayıp dinlenme kararı da alabilir.

Anlaşmanın sağlanması durumunda ise 51 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig’i ve FA Cup’ı kazandığı Chelsea’den ayrıldıktan 3 yıl sonra tekrar Ada’ya dönmüş olacak.

EURO 2016 sonrası İtalya Milli Takımı’ndan ayrılan Conte, Chelsea ile anlaşmış ve Maviler’i 2 sezon çalıştırmıştı.

Tottenham ise nisan ayında Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından hala yeni bir teknik direktör ile anlaşma sağlayamadı.

Sezonun geri kalanında ise geçici olarak göreve Ryan Mason getirilmiş ve Tottenham ligi 7. sırada tamamlamıştı.

Geçtiğimiz hafta ise Paris Saint-Germain kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamayan Mauricio Pochettino’nun eski takımı Tottenham’a döneceğine dair söylentiler yer alıyordu.

Ayrıca Spurs’ün adı Erik ten Hag ve Roberto Martinez gibi isimlerle de anılıyor.