Antonio Conte, Tottenham'dan ayrılıyor mu? Sözleşme sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı

Antonio Conte, Tottenham menajerliğindeki geleceği hakkındaki soruya şifreli yanıt vererek kafaları karıştırdı.

İtalyan menajerin sözleşmesi yaz aylarında sona erecek

Henüz kontratını uzatmadı

Tottenham'da istikrar yakalamakta zorlanıyor

NE OLDU? Kasım 2021'den bu yana Tottenham'da dizginleri eline alan İtalyan çalıştırıcının sözleşmesi, bu sezon sonunda bitecek. Antonio Conte'nin kontratında henüz uzatma yapılmazken 53 yaşındaki menajer, sözleşme sorusuna verdiği yanıtla kulüpten ayrılacağı yönündeki dedikoduları dindirmedi.

NE SÖYLENDİ? 2-0 önde oldukları maçta Manchester City'ye 4-2 kaybeden Tottenham'ın menajeri Antonio Conte karşılaşmadan sonra geleceği hakkındaki soruları şöyle yanıtladı: "Elbette kişisel açıdan bakıldığında zor bir sezon. Bu benim kişisel bir durumum ve kendim, ailem ve gelecek için doğru kararı verme zamanı gelecek. Fakat bu durum ne işimi ne de takımı etkiliyor. Gerçekten odaklanmış durumdayım."

"Böyle bir durumda da görevimi biliyorum ve çok çalışıyorum çünkü gelişmek istiyorum. Vizyonumla, fikirlerimle, önerilerimle takımı ve kulübü geliştirmek istiyorum."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Tottenham, Premier Lig sahnesinde 23 Ocak'ta Fulham'ı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 Şubat'ta AC Milan'a konuk olacak.