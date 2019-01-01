"Antonio Conte, teknik direktörlerin Messi'si"

Bastoni, Inter'le iyi bir sezon başlangıcı yapan Antonio Conte'yi Lionel Messi üzerinden övdü.

'in savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'ye göre Antonio Conte, teknik direktörlerin 'si.

, İtalya ve 'yi çalıştırdığı dönemlerde önemli başarılar elde eden Conte, yeni takımı Inter'le 'da çıktığı ilk iki maçı kazandı.

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Averajla zirvede yer alan Inter'in 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bastoni, Conte'nin yönetiminden oldukça memnun.

Genç stoper, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada "Herkes Conte hakkında çok olumlu şeyler söylüyordu ve bu söylediklerinde ne kadar haklı olduklarını bizzat gördüm. Bana kalırsa Conte, teknik direktörler Messi'si." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi'yi PSG'ye gönderen Antonio Conte, kadrosunu Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez gibi yıldızlarla güçlendirdi.