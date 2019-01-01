Antonio Conte: Juventus ile kıyaslanmamalıyız

Inter'in Juventus'a yenildiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Antonio Conte, iki takım arasındaki farka dikkat çekti.

'nın 7. haftasında kendi sahasında 'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk puan kaybını yaşayan 'de teknik direktör Antonio Conte, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Juventus'un tecrübesiyle fark yarattığını belirten Conte, "Daha yolun başındayız ve oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Çok dengeli bir maç oldu. İki takımın da fırsatları vardı ama tecrübe ve kalite farkı ortaya çıktı, Juventus kazandı" ifadelerini kullandı.

Juventus ile kıyaslanmamaları gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik direktör, "Şu anda kendimizi Juventus ile kıyaslamamalıyız. Gerçekten her anlamda başka bir seviyedeler. Aradaki farkı azaltmak için çalışıyoruz. Daha yolun başındayız" şeklinde konuştu.