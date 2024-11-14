Antonio Conte'den Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı penaltıya sert tepki

Antonio Conte, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısına tepki gösterdi

4. hakeme tepki gösterdi

İtalyan basının gündem oldu

NE OLDU? Serie A'nın 12. haftasında oynanan Inter - Napoli maçında Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı penaltı İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Hakan, takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü atsa da 74. dakikada kaçırdığı penaltı, takımının galip gelerek Serie A'da liderliğe yükselme fırsatını tepmesine neden olmuştu.

BÜYÜK RESİM: Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte Inter lehine verilen bu penaltıya sert tepki gösterirken, İtalyan basınındaki haberlerde Conte ile hakem arasındaki konuşmaya yer verildi. Karşılaşmanın 72. dakikasında Zambo Anguissa'nın Napoli ceza sahasında Denzel Dumfries'e yaptığı müdaheleye orta hakem Maurizio Mariani penaltı kararı verdi.

Conte bu karar üzerine oldukça sinirlenirken öfkesini 4. hakem Matteo Marcenaro'dan çıkardı ve "Şaka mı yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Ardından Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıda top direğe takılırken, İtalyan teknik adam hakeme dönerek defalarca "Denediniz" ifadesini tekrarladı.

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Antonio Conte'yi sakinleştiren isim ise Napoli Spor Koordinatörü Gabriele Oriali oldu ve tecrübeli çalıştırıcıyı uzaklaştırdı.