Antonio Conte: Çenemizi kapatıp işimize odaklanmalıyız

Inter, Serie A'da üçüncü hafta sonunda liderliğini sürdürürken gelecek mücadelelerine odaklandı.

Teknik Direktörü Antonio Conte, Udinesei'i 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

'da üçte üç yapan ve son şampiyon 'un iki puan önünde lider konumunda bulunan Inter gelecek karşılaşmalara odaklandı.

Antonio Conte, oyuncularını rehavete kapılmaması gerektiği konusunda uyardı:

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"Şu ana kadarki durumumuzdan memnunum. Ancak işler ters gittiğinde de hakkımızda konuşulacağını biliyorum. Bugün ise Juventus'un baş rakibi olarak konuşuluyoruz. Ayaklarımızı yere basmalı ve çenemizi kapatıp işimize bakmalıyız."

Juventus'ta üç dönem görev yapan tecrübeli teknik direktör, eski takımının ile berabere kaldığı maç hakkında bir yorumda bulunmayacağını belirtti.

Inter, Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki ilk maçını 17 Eylül Salı günü Slavia Prag ile oynayacak.