Antonio Conte: Bir düğün yapmak için iki kişi gerekir

Tottenham’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, dikkat çeken açıklamalara imza attı. İtalyan televizyonu RAI TV’de yayımlanan Belve isimli programa konuk olan Conte, Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddettiğini açıklarken, 2014’te Juventus’tan ayrıldığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.
Conte ne söyledi?
“Evdeyken futbolu düşünmemeye çalışıyorum ama tabii ki antrenörler bazen işlerini eve getirirler.
Ben çok açık sözlü biriyim ve benim gibi olan insanları severim. Biraz alınganımdır. Yalanı sevmem, çok açık sözlü olmak isterim. Bazen bazı durumlar karşısında çok fevri davranabiliyorum. Bazen sabırlı değilim. Kendimi bir futbolcu olarak 8/10 olarak değerlendirebilirim.
İyi bir tekniğim vardı ama Alessandro Del Piero ya da Zinedine Zidane kadar yetenekli değildim. Bir teknik direktör olaraksa 8.5/10 olduğumu düşünüyorum. Bence hala gencim ve yükselebilirim. Gelecekte, Avrupa düzeyinde de tarih yazabileceğim bir takımı çalıştırmak istiyorum.
Hayalimi kendime saklayacağım. Bir düğün yapmak için iki kişi gerekir”
Gelecek maç
Üçü Juventus ile biri Inter ile olmak üzere dört Serie A şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik direktör, 2021’de Allianz Stadyumu'nda oynanan Coppa Italia maçında eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli’ye orta parmağını göstermesini de değerlendirirken, “Bu bir tepkiydi çünkü bana saygısızlık yapıldığını hissettim. Bunu yaptığım için pişman değilim çünkü karşı tarafta pişmanlık olduğunu hissetmedim ama sonra durumu netleştirdik” dedi.