Antonio Conte: Bir düğün yapmak için iki kişi gerekir

Tottenham’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, dikkat çeken açıklamalara imza attı. İtalyan televizyonu RAI TV’de yayımlanan Belve isimli programa konuk olan Conte, Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddettiğini açıklarken, 2014’te Juventus’tan ayrıldığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

“Evdeyken futbolu düşünmemeye çalışıyorum ama tabii ki antrenörler bazen işlerini eve getirirler.

Ben çok açık sözlü biriyim ve benim gibi olan insanları severim. Biraz alınganımdır. Yalanı sevmem, çok açık sözlü olmak isterim. Bazen bazı durumlar karşısında çok fevri davranabiliyorum. Bazen sabırlı değilim. Kendimi bir futbolcu olarak 8/10 olarak değerlendirebilirim.

İyi bir tekniğim vardı ama Alessandro Del Piero ya da Zinedine Zidane kadar yetenekli değildim. Bir teknik direktör olaraksa 8.5/10 olduğumu düşünüyorum. Bence hala gencim ve yükselebilirim. Gelecekte, Avrupa düzeyinde de tarih yazabileceğim bir takımı çalıştırmak istiyorum.

Hayalimi kendime saklayacağım. Bir düğün yapmak için iki kişi gerekir”