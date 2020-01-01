Antoine Griezmann: Messi'nin kalacağını umuyoruz

Barcelona forması giyen Antoine Griezmann, takım arkadaşı Lionel Messi'nin takımda kalacağını ümit ettiklerini söyledi.

Antoine Griezmann, yapılan son açıklamalardan sonra takım arkadaşı 'nin kalacağını umuyor.

Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, ile yapılan görüşmelerin ardından, Arjantinli futbolcunun 1 yıl daha takımda kalabileceğini açıklamıştı.

Fransız futbolcu Griezmann, M6 kanalına verdiği demeçte, Messi ile birlikte oynamaya devam edeceklerini umarken, "Süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz ancak bu onunla kulüp arasında bir mesele. Tek umudumuz, onun takımda kalması" şeklinde konuştu.