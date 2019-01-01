Antoine Griezmann: Gelecek sezon Miami'de oynamayacağım

Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan Antoine Griezmann, gelecek sezon hangi takımda oynayacağına dair sinyaller verdi.

5 yıl süren macerasının sonuna geldiğini ve yeni bir macera için takımdan ayrılacağını açıklayan Antoine Griezmann, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

, ve 'in transfer etmek istediği sıkça iddia edilen yıldız futbolcu, Telematin programında yaptığı açıklamada hangi takıma transfer olacağını bildiğini söyledi. Griezmann, "Gelecek sezon nerede oynayacağımı çok iyi biliyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki bu, Miami değil." şeklinde konuştu.

Adı sık sık dünya devleriyle anılan Fransız yıldızın transferine dair Atletico Madrid başkanı Enriqo Cerezo da bir açıklama yapmış ve oyuncunun hangi takıma transfer olacağını bilmediğini söylemişti. Cerezo, Onda Cero'ya yaptığı açıklamada, "Onun nereye gideceğini bilmiyorum. Bence kimse bilmiyor." demişti.

Antoine Griezmann, 2014 yılında transfer olduğu Atletico Madrid'de UEFA , UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşamıştı.