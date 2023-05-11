Antoine Griezmann bir Football Manager aşığı ancak oyunda bu yıl kendini transfer etmemiş ve bunun ilginç bir nedeni var.

Antoine Griezmann, FM kariyeriyle ilgili konuştu

Hangi takımı aldığını açıkladı

Kendisiyle ilgili itirafta bulundu

NE OLDU? Antoine Griezmann büyük bir FM oyuncusu ve bu yıl hala Bordeaux ile oynadığını söylerken kendisini neden transfer etmediğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Griezmann, Bordeaux ile kariyer yaptığını söylerken Ligue 2 ekibine kendini transfer edemediğini söyledi. Oyunda çok pahalı olduğunu söyleyen Fransız oyuncu, maaşı nedeniyle bu hamleyi bir türlü bitiremediğini söyledi.