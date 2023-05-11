- Antoine Griezmann, FM kariyeriyle ilgili konuştu
- Hangi takımı aldığını açıkladı
- Kendisiyle ilgili itirafta bulundu
NE OLDU? Antoine Griezmann büyük bir FM oyuncusu ve bu yıl hala Bordeaux ile oynadığını söylerken kendisini neden transfer etmediğini açıkladı.
NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Griezmann, Bordeaux ile kariyer yaptığını söylerken Ligue 2 ekibine kendini transfer edemediğini söyledi. Oyunda çok pahalı olduğunu söyleyen Fransız oyuncu, maaşı nedeniyle bu hamleyi bir türlü bitiremediğini söyledi.